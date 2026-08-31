Netanyahu'dan seçim öncesi tehditler

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarına göre geri düşen Başbakan Binyamin Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu.

Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Suriye'ye ve Batı Şeria'ya kadar tüm bölge hakkında soruları yanıtladı.

İsrail Başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işlerinin henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'ı hedef aldı.

İran'ın nükleer programından vazgeçmediğini ileri süren Netanyahu, "Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar." iddiasında bulundu.

Netanyahu, dolayısıyla İran tehdidinin ortadan kalkmadığını, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına başbakan olduğu sürece izin vermeyeceğini savundu.

Tahran yönetiminin devrilip devrilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, İran'ın eskisinden daha zayıf ve sallantıda olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ne olacağına dair soruya ise "gerekirse tüm Gazze'yi işgal edecekleri" yanıtını verdi.

Bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermediğini ve gelecekte de vermeyeceğini savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına da değindi.

Netanyahu, Batı Şeria'daki saldırıları, Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilerin "az sayıda genç" olduğunu ileri sürerek küçümsedi ve "Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var." ifadeleriyle gasbın İsrail devleti eliyle yapılacağını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, daha fazla Filistin toprağı gasbederek yasa dışı yerleşim kurma faaliyetlerine zarar verdiğini ve dünya çapında itibarlarını zedelediğini ileri süren Netanyahu, uluslararası medya ve İsrail medyasının işgal altındaki Batı Şeria'da dramatik düzeyde artan saldırıları abarttığını savundu.

Netanyahu, İngiltere'de insanların yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle sorguya çağrıldığını iddia ederek Londra yönetimini de hedef aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin gerisine düşmüş durumda.

Kamuoyunda, Netanyahu'nun "korku" üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA