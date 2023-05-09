"Seçim Sonrası Dönem Verimli Bir Diyalog Fırsatını Sunabilir"

2011 ve 2014 yılları arasında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak Ankara'da görev yapan Francis Ricciardone, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin yanısıra; demokrasi ve özgürlük alanlarına dair beklentileri VOA Türkçe'ye değerlendirdi.