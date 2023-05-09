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"Seçim Sonrası Dönem Verimli Bir Diyalog Fırsatını Sunabilir"

Güncel Haberler

2011 ve 2014 yılları arasında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak Ankara'da görev yapan Francis Ricciardone, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin yanısıra; demokrasi ve özgürlük alanlarına dair beklentileri VOA Türkçe'ye değerlendirdi.

2011 ve 2014 yılları arasında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak Ankara'da görev yapan Francis Ricciardone, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin yanısıra; demokrasi ve özgürlük alanlarına dair beklentileri VOA Türkçe'ye değerlendirdi

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri 14 Mayıs Türkiye Ankara Güncel Haberler

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