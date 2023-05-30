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Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu

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Edirne'de sebze halinde çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu

Sebze halindeki yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

EDİRNE - Edirne'de sebze halinde çıkan ve paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki pazar yerinde bulunan sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerindeki kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

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