Sebte Başkanı'ndan AB'ye sınır güçlendirme çağrısı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, Avrupa Birliği'ne (AB), Fas ile olan sınırın güçlendirilmesi, bölgeye daha fazla personel ve ekipman gönderilmesi çağrısında bulundu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Vivas, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin (LIBE) Sebte'deki gelişmeleri ele almak üzere düzenlediği video konferans toplantısında konuştu.

Vivas, Sebte halkının "üzgün, çaresiz, tedirgin, korkmuş ve endişeli" olduğunu belirterek, 30-31 Temmuz'da yaklaşık 80 bin kişinin Sebte'ye girdiğini, İspanya hükümetinin resmi rakamının ise 75 bin olduğunu aktardı.

Yaşananların "sıradan bir göç krizi olmadığını", Sebte'nin yanı sıra İspanya ve Avrupa'nın toprak bütünlüğünü de riske atan bir olay olduğunu savunan Vivas, sınırın tamamen savunmasız olduğunu dile getirdi.

Vivas, Fas ile olan sınırın güçlendirilmesi, bölgeye daha fazla personel ve ekipman sevk edilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve göçmen kabul merkezlerine ilave kaynak sağlanması için çağrı yaparak AB kurumlarından açık destek beklediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA