Şebinkarahisar'da AK Parti'nin yeni üyelerine rozet takıldı

Şebinkarahisar'da Ak Parti'de yeni üyeler için rozet takma töreni düzenlendi.

Belediye Kültür ve İş Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşma yapan AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı Nejat Okuyar, AK Parti'ye olan ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

İlçede son bir yılda 724 yeni üyenin partiye katılım sağladığını bildiren Okuyar, "Bugün, Gelecek Partisi'nden, İYİ Parti'den istifa eden üyelerle birlikte, ilk kez oy kullanacak 78 genç üye AK Parti ailesine katıldı. Üye sayımız 4 bin 200'e ulaştı. Hedefimiz 5 bin üyeye çıkarak ilçedeki her 3 seçmenden birinin partiye üye yapmak." ifadelerini kullandı.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve partililer katıldı.