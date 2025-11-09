Sebahattin Yılmaz, Meslektaşları Tarafından Anıldı

VAN'da 14 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz (52), Erzurum'da mezarı başında meslektaşları tarafından dualarla anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir (26) ile birlikte Bayram Oteli'nin enkazında kalıp yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için Erzurum'da meslektaşları tarafından asri mezarlıkta anma programı düzenlendi. Gazeteciler, anmada deprem şehidi Sebahattin Yılmaz için Kur'an okuyup dua etti.

Anma töreninde konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, "Sebahattin Yılmaz, 9 Kasım 2011'de Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Nevi şahsına münhasır, özel, karakterli, ilkeli duruşu olan bir ağabeyimizdi. Biz onu bir ağabey olarak, meslek büyüğümüz olarak saygıyla rahmetle anacağız" dedi.