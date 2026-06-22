Haberler

SBÜ Adana Tıp Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni düzenlendi

SBÜ Adana Tıp Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi'nin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni DSİ Sami Kayhan Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Adana Valisi Mustafa Yavuz'un tebrik konuşmasının ardından 71 öğrenci Hekimlik Andı'nı okuyarak mezun oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

DSİ Sami Kayhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin bu seviyeye ulaşmalarında anne ve babaların büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Toroslar, Taş Köprü, Büyük Saat ve Seyhan Nehri bu şehrin bir değeri. Hepimizin korunması yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında hepimizin ortak sorumluluğu var. Bununla birlikte şehirlerin aynı zamanda da eğitim ve öğretimde de değerleri var."

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından mezun olan 71 öğrenci Hekimlik Andı'nı okudu.

Törene, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrencilerle aileler katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
CHP Bursa İl Başkanlığı'nda sandalyeli barikat

Bu hazırlık Kılıçdaroğlu'nun atadığı il başkanı için

Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı

25'lik yıldıza imza attırdı!
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir