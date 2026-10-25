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Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor, 196 metrelik kuleler havadan görüntülendi

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Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor, 196 metrelik kuleler havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor, 196 metrelik kuleler havadan görüntülendi
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İstanbul'da yapımı devam eden Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor; köprü ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi. 196 metre yüksekliğinde iki kuleyle inşa edilen köprü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde 8 şeritli olarak tasarlandı.

İSTANBUL'da yapımı devam eden Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor. Köprüde yürütülen çalışmalar ve bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'un ulaşım projeleri arasında yer alan Sazlıdere Köprüsü'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Köprü ve çevresindeki çalışmalar havadan görüntülenirken, bölgede yürütülen faaliyetler dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde köprüdeki çalışmaların son durumu kaydedildi. Sazlıdere Barajı çevresinde bulunan köprüde çalışmalar sürerken, bölgenin havadan görünümü de görüntülere yansıdı.

196 METRE YÜKSEKLİĞİNDE İKİ KULE

Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğinde elmas geometrisine sahip iki kuleyle tasarlandı. Köprünün ana açıklığı 440 metre, yan açıklıkları ise 210'ar metre olacak. Ana köprü uzunluğu 860 metre olarak planlanırken, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluk 1.618 metreye ulaşacak.

8 ŞERİTLİ OLARAK HİZMET VERECEK

Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş- Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Otoyol güzergahı, Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor. Sazlıdere Barajı'nın güneyindeki köprü üzerinden devam eden güzergahın, Şehir Hastanesi Kavşağı aracılığıyla Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlaması planlanıyor. Projenin, Başakşehir Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinden de TEM İstanbul-Edirne Otoyolu'na bağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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