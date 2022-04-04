Sayra ve Çınar Atatürk Kitaplığı'nda anıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - 58. Kütüphane Haftası'na özel olarak Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda düzenlenen Sayra ve Çınar Çocuk etkinlikleri, ikiz kardeşlerin ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. 9-12 yaş arası minikler müzik dinletisi, zumba, tiyatro, kukla gösterisi,masal çemberi ve hikaye anlatımıyla keyifli anlar yaşadı. Yazar Lider Hepgenç, "Görevimiz Çekirdekleri Kurtarmak" isimli kitabını çocuklar için imzaladı. Bornova Belediyesi ayrıca, kırsal mahalleler; Karaçam ve Çamiçi'nde çocuklara yönelik Kitap Resimleme Atölyesi düzenledi.

Sayra ve Çınar'ın Annesi Tülin Batmaz, çocuklarının adını yaşatan Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Sayra ve Çınar Atatürk Kitaplığı'nın üyesiydi. Bu yüzden burada düzenlenen etkinlikbizim için gerçekten çok anlamlı oldu. En büyük isteğim her yıl Kütüphane Haftası'nın bir gününde bir arada olmak" diye konuştu.

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