Sayıştay Daire Başkanlığına Rasim Doğan seçildi

ARTOVA, TOKAT (AA) - Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında 2. Daire Üyesi Rasim Doğan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Doğan, 1 Ocak 1968 tarihinde Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Doğan, bir yıl sonra Sayıştay'da göreve başladı.

Doğan, 2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi. İngilizce bilen Doğan, evli ve iki çocuk babası.