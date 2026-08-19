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Bakan Ersoy: Sayburç Açık Hava Müzesine Dönüştürülecek

Bakan Ersoy: Sayburç Açık Hava Müzesine Dönüştürülecek
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Sayburç'ta 2 bin 700 metrekarelik alanda yaklaşık 70 yapı ortaya çıkarıldığını, yerleşimin açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarının ise köy müzesine dönüştürülmesinin planlandığını açıkladı. Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe'deki bulgulara da değinen Ersoy, bu benzersiz mirasın korunarak geleceğe taşınacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayburç'ta 2 bin 700 metrekarelik alanda açığa çıkardığımız yaklaşık 70 yapının ardından yerleşimi açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarını ise öncü bir köy müzesine dönüştürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlandıklarını belirtti.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul ile Karahantepe ve Sayburç'taki çalışmaları, yeni bulguları ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Buzul Çağı'nın ardından ilk yerleşik yaşamın ve 'mega köylerin' ortaya çıktığı bu eşsiz coğrafyada; mitlerin kökenine ışık tutan Karahantepe, merdiven, pencere ve mimarlık tarihi açısından devrim niteliğindeki 'köşenin' keşfi gibi mimari unsurların bilinen en erken örneklerini barındırıyor. Sayburç ise yerleşik yaşamın ve mimarinin dönüşümünü gözler önüne seriyor. Sayburç'ta 2 bin 700 metrekarelik alanda açığa çıkardığımız yaklaşık 70 yapının ardından yerleşimi açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarını ise öncü bir köy müzesine dönüştürmeyi planlıyoruz. Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projelerimizle bu benzersiz mirası koruyarak geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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