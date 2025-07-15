Savur Kaymakamı Buyuran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Buyuran, mesajında, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine demokrasiye kasteden hain darbe girişiminin, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan aziz milletin destansı direnişiyle engellendiğini belirtti.

15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatan Buyuran, şunları kaydetti:

"O gece yaşananlar hafızalarımızda ilk günkü gibi canlı, milletimizin gösterdiği kahramanlık ise her geçen yıl daha da anlamlıdır. Aynı inanç ve kararlılıkla bir kez daha haykırıyoruz. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu irade bizimdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, basta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımızın bekası için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."