Savur İle Turizmde Yeni Bir Dönem Başlıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/MEHMET EMİN KAVAK - Farklı din, mezhep ve dillere mensup kişilerin buluşmasıyla birlikte yaşamın sembollerinden biri olan Mardin'in Savur ilçesi turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzakta, yaklaşık 25 bin nüfusa sahip, Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulu tarihi ve doğasıyla ilgi gören Savur'da altyapı ve turizme yönelik çalışmalarla büyük bir değişim yaşanıyor.

Tarihi ve kültürel potansiyelin değerlendirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hedeflenen projelerin hayata geçirildiği ilçede, sit alanında doğal gaz ve altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin ışıklandırılmasının yapıldığı ilçede, Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin "Aziz Sancar TÜBİTAK Bilim Merkezi"ne dönüştürülmesi için de çalışmalar sürüyor.

"Birçok tarihi yeri restore ediyoruz"

Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, AA muhabirine, yerel seçimin ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakanlıklar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle çalışmaları yürüttüklerini anlatan Hamidi, kırsal Dereiçi Mahallesi'ni turizme kazandırdıklarını, alt ve üst yapı çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirtti.

Bunların yanı sıra turizme yönelik önemli çalışmaların da yapıldığının altını çizen Hamidi, şunları kaydetti:

"Savur'umuz çok güzel, butik bir ilçe. Artuklu ve Midyat ilçelerinden farkı, burada tarih ve doğa var. İlçenin turizme açılabilmesi için daha kısa ve konforlu bir yol yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yeni yol yatırım programına alındı, ihaleden sonra yapımına başlanacak. Yeni yolumuz bittiğinde Savur'umuz turizme hazır olacak. Bir mastır planı hazırladık. Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evini restore ediyoruz. Bilim merkezi, kütüphane ve okuma salonları olacak. Birçok gencimiz bundan faydalanacak. Bunun yanında birçok tarihi yeri restore ediyoruz. Pilot bölge olarak tarihi 10 ev belirledik. Bu evleri restore ediyoruz. Savur'umuzun tarihi dokusuna uygun bütün binaların taşla kaplanması amacıyla ilçemize taş ocağı kazandırdık. Bu taşı üretip istihdam sağlayacağız ve ürettiğimiz taşlarla bütün Savur'u kaplayacağız. Bu da Savur'a mistik bir güzellik kazandıracak."

Doğa turizmi kapsamında da Savur Deresi'nin ıslahı çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladıklarını aktaran Hamidi, yapılacak iki gölet için de ihaleye çıkıldığını bildirdi.

"Kalemiz tarihi ve kültürel dokusuyla turizme yön verecek"

Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin gece görüntüsü için ışıklandırmaların yapıldığını kaydeden Hamidi, şöyle konuştu:

"Kaledeki çalışmalar tamamlandığında efsane bir görüntü ortaya çıkacak. Savur Kalesi, tarihi değeri çok yüksek. Yakında kalede kazı çalışmaları da başlayacak. Kalede seyir terası da yapmayı düşünüyoruz. İnsanların gelip buradaki zenginlikleri göreceğine inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Savur Kalemiz tarihi ve kültürel dokusuyla turizme yön verecek. Bunun yanında Dereiçi köyümüz, konaklarımız da var. Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' üyesi olmak istiyoruz. Sessiz, sakin bir turizm yapmayı düşünüyoruz. Savur hak ettiği yeri bulacak, bundan eminiz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Savur önümüzdeki 5 yıl içinde bölgenin parlayan yıldızı olacak, efsane bir şehir haline dönüşecek."

Hamidi, destek için Bakanlıklara, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun ile ilgililere teşekkür etti.

"Savur kabuğunu kıracak"

İlçe sakinlerinden Aziz Tanınmış da ilçenin turizme kazandırılması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

Belediyenin ilçede önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Tanınmış, şöyle konuştu:

"Yollarımız yapılıyor. Kalenin ışıklandırılması yapıldı. Savur Mardin'in minyatürüdür. Kale etrafında kurulmuş çok güzel tarihi bir ilçedir. Kalemiz, tarihi evlerimiz, bağlarımız var. Özünü kaybetmemiş bir ilçedir. Bu hizmetler devam ederse Savur kabuğunu kıracak. Turizme açılması için yapılan çalışmalar çok güzel. Turizme kazandırıldığı zaman Türkiye'nin en güzel bölgelerinden, ilçelerinden biri olacak."

Filiz Ayaz ise tarihi ve doğasıyla Savur'un çok güzel, huzur veren bir ilçe olduğunu belirterek, turizme kazandırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.