Savunma Sanayii'nde Irak ile iş birliği

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlık Ofis Müdürü Orgeneral Sayın Abdulamir Kamil Al-Shammari ile Ankara'da bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlık Ofis Müdürü Orgeneral Sayın Abdulamir Kamil Al-Shammari ve beraberindeki heyeti Başkanlığımızda ağırladık. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Orgeneral'e ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA