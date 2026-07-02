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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı Eichelsheim'la Görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Onno Eichelsheim ile görüşerek askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği imkanlarını ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Onno Eichelsheim ile bir araya geldi. Görüşmede iki NATO müttefiki arasındaki askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Onno Eichelsheim'i Başkanlık'ta ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; savunma sanayii alanlarındaki iş birliği imkanlarını, askeri kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma alanlarını ve bölgesel güvenlik konularını ele aldık. İki güçlü NATO müttefiki olan Türkiye ile Hollanda arasında savunma ve güvenlik alanlarında geliştirilecek iş birliklerinin, müşterek kabiliyetlerimize ve İttifak'ın caydırıcılığına katkı sağlayacağına inanıyorum. Verimli görüşmeleri dolayısıyla General Onno Eichelsheim'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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