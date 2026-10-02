Haberler

Savrulan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı, Eskişehir'de 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, kaldırımda yürüyen bir yayaya ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücüler, araçlardaki kişiler ve yaya olmak üzere 7 kişi yaralandı; yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

B.A. idaresindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil, Yenibağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 AIY 556 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yaya K.C'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.A, B.A, S.M, O.B. ile yaya K.C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye şok! Üyeliği donduruldu, yerine Özel'in YENİ Partisi alındı

48 yıllık üyelik donduruldu! Yerine Özel'in partisi alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı

Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde

Bizzat açıkladı: Kupon tutarları simit parası seviyelerinde
MHK'ya darbe üstüne darbe! Bir hakem daha suç duyurusunda bulundu

MHK'ya darbe üstüne darbe! Bir hakem daha suç duyurusunda bulundu
Saadet Partili Bülent Kaya'dan 'fon krizi' uyarısı

Saadet Partili Bülent Kaya'dan "fon krizi" uyarısı
Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı

Öldürmeyen Allah öldürmüyor! 2 doz zehirli iğneye rağmen hayatta kaldı
Bülent Arınç'tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil

"800 milyarlık kayıp var ama toplanacak para..."
DMM, MİT ev sahipliğinde Suriye hükümeti-Hizbullah buluşması iddiasını yalanladı

Ortalığı karıştıran "Hizbullah-Suriye" iddiası! Ankara açıklama yaptı