Savcıya Suikast Girişimi: 36 Yıldan 72 Yıla Kadar Hapis İstemi

CUMHURİYET Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede şüpheliler Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarının da aralarında bulunduğu 8 ayrı suçtan toplamda 36'şar yıldan 72'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması sırasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosu Savcısı Yavuz Engin'in hedef alındığı belirtilerek 'Silahlı Hafiyelik Örgütü' olarak değerlendirilen örgütün, kamu kurumlarıyla bağlantılar kurarak devlet görevlilerinden teknik destek aldığı ve el bombası, tabanca, mermi gibi silahları temin etme ve kullanma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Savcı Engin'e yönelik suikast girişimi için kapsamlı hazırlık yaptığı öne sürülen örgütün, ulaşım için silahlı araçlar da bulundurabildiği ifade edildi.

YARGI SÜRECİNE MÜDAHALE EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Mustafa Kemal Zengin liderliğinde organize olduğu belirtilen yapılanmanın, hiyerarşik yapı içerisinde hareket ederek kişisel verilere izinsiz eriştiği ve yargıya etki etmeye çalıştığı vurgulandı. Soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in 4 Eylül 2024 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı belirtilen fezlekede, Engin'in başvurusunda aracının izlendiğini, evinin gözetlendiğini ve sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğini belirttiği kaydedildi. Ayrıca Savcı Engin'in başvurusunda, şüpheli Aylin Arslantatar'ın kendisini arayarak, 17 yaşındaki bir tetikçinin tutulduğunu, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleşeceğini, aksi takdirde Ankara'da yaşayan kız kardeşinin hedef alınacağını söylediği ifade edildi. Arslantatar'ın, "Hayatta kalmak istiyorsan söylediklerimi yap, ailen var" diyerek baskı kurmaya çalıştığı da fezlekede yer aldı.

TEHDİT MESAJLARI FEZLEKEDE

Ayrıca, 1 Ekim 2024'te Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin'in Savcı Engin'in makamına gelerek tehditte bulundukları, Zengin'in kendini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve istihbarat görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı. Zengin'in, "Attığın her adımdan haberimiz var, ailenle ilgili her şeyi biliyoruz" diyerek açık tehditte bulunduğu belirtildi. Savcıya yönelik, "Kızını, eşini, anne babanı kötü şekilde acıtmak istiyorlar" ifadelerinin de kullanıldığı fezlekeye yansıdı.

36 YILDAN 72 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan fezlekede Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında, 'kişiyi kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 36'şar yıldan 72'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.