Savcı Yılmaz'dan Kaymakam Baskın'a Ziyaret

Savcı Yılmaz'dan Kaymakam Baskın'a Ziyaret
Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın'ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baskın, Yılmaz'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Cezaevi ve basın savcılığı görevleri de bulunan Yılmaz da Kaymakam Baskın'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
