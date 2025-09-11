Savcı Yılmaz'dan Kaymakam Baskın'a Ziyaret

Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baskın, Yılmaz'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Cezaevi ve basın savcılığı görevleri de bulunan Yılmaz da Kaymakam Baskın'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.