Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret Güncel Haberler Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan hakim ve savcılar, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti. Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan hakim ve savcılar, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti. Cumhuriyet Başsavcısı Kübra Savut, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yanıkova, hakimler Ahmet Burak Savut ve Ahmet Faruk Tanyıldız'ı makamında ağırlayan Şeylan, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan, savcı ve hakimlere teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu. Hakim ve savcılar da Şeylan'a teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Hüdayi Gümüş Abdurrahman Şeylan Hakim Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Savcı ve hakimlerden Belediye Başkanı Şeylan'a ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.