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Kalp krizi geçiren Savcı Sayan, taburcu oldu

Kalp krizi geçiren Savcı Sayan, taburcu oldu

Güncel Haberler

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren ancak seçilemeyen Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Sayan tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın'da 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuşan Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi Savcı Sayan Kalp Krizi Aydın Güncel Haberler

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