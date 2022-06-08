Savcı Özlem'in ölümünde astsubaya 2,5 yıl hapis - Haberler

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın (28) doğum günü kutlamasında astsubay Ahmet M.'nin tabancası ile şaka yaparken silahtan çıkan kurşunla yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuksuz sanıklardan silahın sahibi Ahmet M., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, astsubay Mehmet S. beraat etti.

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak, ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları cumhuriyet savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı, sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi. Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.