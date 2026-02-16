Haberler

Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya 42 yıla kadar hapis talep edildi

Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya 42 yıla kadar hapis talep edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan tutuklu savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Kılıçaslan hakkında hazırlanan iddianamede çeşitli suçlamalar yer alıyor.

KARTAL Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kılıçaslan hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

Olay, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı.

SİLAH LARI GÖNDEREREK TEHDİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Kılıçaslan'ın, Hakim Aslı Karaman'ın adliyedeki odasına giderek ya da telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurduğu, silah fotoğrafları göndererek tehditte bulunduğu belirtildi.

42 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir ve tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'Silahla ve zincirleme tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'Israrlı takip' suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı