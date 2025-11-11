Haberler

Savaştepe Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, olası bir afet durumuna hazırlık olarak gerçekleştirilen deprem tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Senaryo gereği 7 büyüklüğündeki depremin ardından yaralılara müdahale edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi devlet hastanesinde, olası bir afet durumuna hazırlık kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği 7 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından çıkarılarak hastaneye getirilen yaralılara yapılan müdahale, tatbikatın gerçeğini aratmayan anlara sahne oldu.

Savaştepe Devlet Hastanesi Afet Planı (HAP) çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Savaştepe merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem olduğu varsayıldı.

Deprem sonrası senaryo gereği enkaz altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale acil serviste yapılırken, durumu ağır olan yaralılar ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tatbikat sırasında, acil serviste ekipler yaralılara müdahale ederken, yaralı yakınlarını canlandıran kişiler de hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Bu durum, tatbikatın gerçekçiliğini artırdı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından bir açıklama yapan Savaştepe Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yeşilbaş, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Yeşil kodu aktive ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeşilbaş, bu tür tatbikatlarla olası bir afet durumunda ekiplerin koordinasyonu ve müdahale yeteneklerinin test edildiğini vurgulayarak, "Allah kimseye böyle bir afet yaşatmasın" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
