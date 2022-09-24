Savaşın vurduğu kasaba: Staryi Saltiv

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Staryi Saltiv kasabası, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle adeta harabeye dönmüş durumda. Çatışmalar nedeniyle yıkımın oldukça fazla olduğu kasabada kalanlar, temel hizmetlerden yoksun hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Harkiv bölgesinin doğusunda yer alan ve Donets Nehri'nin kıyısına kurulan bu kasabada savaştan önce 4 bine yakın kişi ikamet ediyordu.

Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Staryi Saltiv, savaşta taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Savaşın izleri daha kasabaya giden yolda kendini gösteriyor. Yol kenarında yanmış çok sayıda askeri araç dikkati çekiyor.

Kasabaya girişteki binalardaki yıkım, bölgede yaşanan çatışmaların boyutunu ortaya koyuyor. Saldırılarda birçok bina yıkılmış veya ağır hasar almış. Staryi Saltiv'in içinde bulunduğu durum savaşın yıkıcı yüzünü yansıtıyor.

Top ve roket atışları nedeniyle kasabadaki yollarda çukurlar oluşmuş. Çatışmalar sebebiyle kasaba sakinlerinin büyük çoğunluğu bölgeden ayrılarak daha güvenli yerlere gitmek zorunda kalmış.

Bölgede ve çevresinde çatışma olmasa da kasabada çok az sayıda kişinin ikamet etmesi ve sokakların ıssızlığı dikkati çekiyor. Kasabada kalanlar ise çatışmalarda hasar gören evlerini temizlemeye ve onarmaya çalışıyor.

Kasaba sakinleri elektriğin, suyun ve doğal gazın olmaması nedeniyle zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor.

Evlerdeki yıkım ve zorlu kış şartlarının yaklaşması nedeniyle, bazı kasaba sakinlerinin bölgede sükunet sağlansa da evlerine dönmesi zor gözüküyor.

Patlama oldu, bodrumdan çıktım baktım ki evim yok"

Saldırılarda evi yıkılan 63 yaşındaki Viktor Bazarniy yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Evinin 15 Mayıs'taki bir saldırıda vurulduğunu anlatan Bazarniy, "Ruslar buradayken ben de buradaydım. Daha sonra bizimkiler, Ukraynalılar buraya geldiler, Ruslar nehrin diğer tarafına geri çekildiler ve şiddetli çatışma, bombardıman başladı. Genel olarak sabah ve öğlen bombardıman oluyordu. Hepimiz çok korkuyorduk. 15 Mayıs sabahı vurdular. Ben bodrumdaydım. Patlama oldu. Yer titriyordu. Bodrumdan çıktım baktım ki evim yok." dedi.

Saldırının ardından Harkiv şehrindeki kızının yanına sığındığını belirten Bazarniy, 40 yıldır bu kasabada yaşadığını ve şehir hayatına alışamadığını ifade etti.

Yıkılan evini yeniden inşa etmek istediğini ancak maddi imkanının yeterli olmadığını dile getiren Bazarniy, şunları söyledi:

"Benim tek başına evi inşa etmem imkansız. İmkan dahilinde yapacağız. Ne kadar hayatım yeterse inşa edeceğim. Ben burada büyüdüm. Mutfağım var orada, orada kalırım. Kışın da sobamız var. Duruma göre bakacağım, büyük ihtimal burada yaşayacağım kışın da. Ben bir köylüyüm, şehir sakini değilim. Ben şehirde yaşayamıyorum."

Rus saldırılarında evi hasar görenlerden biri de 73 yaşındaki Lyuba, saldırının ardından Harkiv'e gittiğini belirterek, bölgede sükunetin sağlanmasının üzerine 10 gün önce evine geri döndüğünü söyledi.

Oğluyla yaşayan ve ilerleyen yaşına rağmen saldırıda tavanı hasar alan evini temizlemeye çalışan Lyuba'yı asıl düşündüren ise belirsizlik.

Bölgede kış şartlarının oldukça zorlu olduğunu söyleyen Lyuba, "Kış nasıl olacak bilmiyorum. Eğer vurmazlarsa ve odunumuz yeterse, demek ki kışı burada geçireceğiz. Yetmezse tekrar Harkiv'e akrabalarımın yanına gideceğim." ifadesini kullandı.