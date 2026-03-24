Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

İsrail-İran-ABD savaşında ateşlenen ve Irak'ın Basra kenti yakınına düşen füzeler, bölgede eğitim gören kız çocuklarında büyük korkuya neden oldu. O ana ilişkin görüntüler için "Olan bitenin günahını yine çocuklar çekiyor" yorumları yapıldı.

  • ABD-İsrail-İran savaşının 25'inci gününde Tel Aviv'e gerçekleştirilen son füze dalgasında en az 3 bina yıkıldı ve yaralılar oldu.
  • İsrailli akademisyen Orit Perlov, X hesabından 'İran'ın altyapısını değil çocuklarını vurun' ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı ve sonra sildi.
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, silahlı kuvvetlerin 'tam zafere ulaşana kadar' savaşacağını belirtti.

ABD-İsrail-İran savaşının 25'inci gününde Orta Doğu'da füzeler peş peşe ateşlenmeye devam ediyor. İran'ın bölgedeki misillemeleri artarak devam ederken Tel Aviv'e gerçekleştirilen son füze dalgasında en az 3 binanın yıkıldığı ve yaralıların olduğu aktarıldı. İran-Irak sınır bölgesine düşen füzeler ise bölgede eğitim gören kız çocuklarında korkuya neden oldu.

"İRAN'IN ALTYAPISINI DEĞİL, ÇOCUKLARINI VURUN"

Bölgede tansiyon her geçen gün daha da yükselirken Maariv gazetesindeki yazılarıyla tanınan İsrailli akademisyen Orit Perlov, X hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Perlov'un paylaşımı kısa süre sonra sildiği görüldü. Skandal paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İran'ın altyapısını değil çocuklarını vurun. Ebeveynleri, çocuklarının ölmesini hak ediyor. Bunu Gazze’de yapmamız 2 yılımızı aldı. Henüz Lübnan’da yapmadık."

"TAM ZAFERE ULAŞANA DEK SAVAŞACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, silahlı kuvvetlerin "tam zafere ulaşana kadar" savaşacağını ifade etti.

NETANYAHU'DAN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Trump'ın dün İran'la savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunduğuna dair yaptığı açıklamanın ardından, İsrail basınından Times of Israel, Netanyahu’nun atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Pazartesi gecesinden Salı sabah saatlerine kadar bir dizi üst düzey toplantı düzenlediğini yazdı. Haberde “İsmini açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, Trump'ın savaşı müzakere yoluyla bir anlaşmayla sona erdirmeye kararlı göründüğünü, ancak İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmeyeceği için bu sonucun şu anda olası görünmediğini söylediler” ifadesi kullanıldı.

Olgun Kızıltepe
