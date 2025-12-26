Jandarma komandolarının mücadele ettiği "Savaşçı Yarışması" sona erdi

Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin taktik, zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez İzmir'de düzenlenen "Savaşçı Yarışması" ödül töreniyle tamamlandı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nca 23 Aralık'ta başlatılan yarışmada, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığından toplam 216 personel görev aldı.

"Hızlı ve sütreli", "sıcak temas" ve "büyük kapışma" olmak üzere üç parkurdan oluşan yarışmada, engel geçişleri, koşu etapları, yön bulma faaliyetleri ile farklı silahlarla atış uygulamaları yer aldı.

Yarışmada Ankara 3'üncü Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı birinci, Ankara 4'üncü Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı ikinci, ?Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı üçüncü oldu.

Ankara 3'üncü Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı bu sonuçla, gelecek yıl Dubai'de düzenlenecek SWAT Yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış töreninde, yarışmalarda derece elde eden birliklere flama ve ödülleri verildi.

Geleneksel hale getirilecek

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, törendeki konuşmasında, ilk kez düzenledikleri Savaşçı Yarışması'nı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Jandarma teşkilatının eğitimden operasyona, hazırlıktan icraya kadar her alandaki yaklaşımını şekillendirdiğini ifade eden Çardakçı, şunları kaydetti:

"Bu gerçeklik çerçevesinde icra edilen Savaşçı Yarışması, komando birliklerimizin operasyonel bilgi hazırlığını pekiştiren, muharebe reflekslerini diri tutan nitelikli bir organizasyondur. Savaşçı kavramı bizim için yalnızca fiziki güçle açıklanamaz. Savaşçı zor şartlarda ayakta kalabilen, belirsizlik ortamında doğru karar verebilen, tehdidi yalnızca bertaraf eden değil, önceden sezen ve hazırlığını buna göre yapabilen kişidir."

Yarışmanın komando ve özel harekat birliklerinin operasyonel kabiliyetlerinin, zihinsel dayanıklılığının, komutanlık vasıflarının ve birlik ruhunun bütüncül şekilde sınandığı bir muharebe laboratuvarı olduğunu anlatan Çardakçı, "Yarışmanın en önemli kazanımlarından biri de farklı görev sahalarından gelen personelimizin bilgi ve tecrübelerini paylaşması, birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlenmesi ve komutanlık ile işçilik vasfı yüksek personelin tespit edilmesine imkan sağlamasıdır." dedi.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, daha sonra düzenlenen ve 571 kursiyerin mezun olduğu Subay Komando Temel Kursu Kapanış Töreni'ne de katıldı.