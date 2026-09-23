Haberler

Savaş Muhabirliği Programı'nda 25 kursiyere ileri sürüş ve AFAD eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savaş Muhabirliği Programı'nda 25 kursiyere ileri sürüş ve AFAD eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA, Polis Akademisi ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen 30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı'nda 9'u AA personeli, 16'sı yabancı ülkelerden 25 kursiyer eğitim görüyor. Kursiyerler ileri sürüş, özel harekat ve AFAD eğitimi alırken program cuma günü sona erecek.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimi sürüyor.

Program kapsamında, savaş, afet ve olağanüstü durumlarda görev yapacak muhabirlere, alanında uzman polis ve askerler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler sunuluyor.

Eğitimde 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere 25 kursiyer bulunuyor.

Programın 7. gününde kursiyerlere, araçla güvenli şekilde hareket edebilmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca "araç güvenliği" ve "ileri sürüş teknikleri" eğitimi verildi.

Kursiyerler, 8. günde de Özel Harekat Daire Başkanlığı ekiplerince Gölbaşı yerleşkesinde "silah balistik", "adam kaçırma", "rehin alma" ve "kontrol noktaları" konularında eğitim aldı.

Aynı günün akşam saatlerinden bir sonraki günün sabah saatlerine kadar, özel harekat polislerinin eğitim gördüğü arazide "intikal", "pusu", "pusudan korunma yöntemleri", "rota belirleme", "gece yön bulma uygulamaları", "sığınak yapma", "soğuktan korunma", "cihazları yağmurdan koruma", "gece baskınlarında yapılacaklar", "silah seslerini tanıma" eğitimlerinin yanı sıra "kişisel güvenlik sızma parkuru" eğitimi verildi.

Eğitimlerin 10. gününde kursiyerler AFAD ekiplerince doğal afetler konusunda eğitim aldı. Kursiyerler aynı zamanda deprem simülasyonuna katılarak panik anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Daha sonra olası tahliye durumunda helikoptere güvenli şekilde binme ve helikopterden inme konusunda AFAD personelince uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlere Havacılık Daire Başkanlığı personeli de katıldı.

Yarın ise kursiyerler, Kriminal Daire Başkanlığında bomba imha uzmanlarınca "patlayıcılar", "mayın ve bubi tuzakları" ile "tehlikeli alanlar" konusunda teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Eğitim, cuma günü "sertifika töreni ve kapanış programı" ile tamamlanacak.

Kaynak: AA
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

Bursa'da ormanda erkek cesedi bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! 'Tasfiye yıllarca sürebilir'

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı: Yıllarca sürebilir
Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar

Kahreden görüntü
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Ankara'da akaryakıt istasyonunda şüpheli ölüm! Çalışır haldeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

Motoru çalışır haldeki otomobilde 2 ceset! Ne silah var ne bıçak
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar