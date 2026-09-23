Savaş Muhabirliği Programı'nda 25 kursiyere ileri sürüş ve AFAD eğitimi verildi

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Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimi sürüyor.

Program kapsamında, savaş, afet ve olağanüstü durumlarda görev yapacak muhabirlere, alanında uzman polis ve askerler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler sunuluyor.

Eğitimde 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere 25 kursiyer bulunuyor.

Programın 7. gününde kursiyerlere, araçla güvenli şekilde hareket edebilmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca "araç güvenliği" ve "ileri sürüş teknikleri" eğitimi verildi.

Kursiyerler, 8. günde de Özel Harekat Daire Başkanlığı ekiplerince Gölbaşı yerleşkesinde "silah balistik", "adam kaçırma", "rehin alma" ve "kontrol noktaları" konularında eğitim aldı.

Aynı günün akşam saatlerinden bir sonraki günün sabah saatlerine kadar, özel harekat polislerinin eğitim gördüğü arazide "intikal", "pusu", "pusudan korunma yöntemleri", "rota belirleme", "gece yön bulma uygulamaları", "sığınak yapma", "soğuktan korunma", "cihazları yağmurdan koruma", "gece baskınlarında yapılacaklar", "silah seslerini tanıma" eğitimlerinin yanı sıra "kişisel güvenlik sızma parkuru" eğitimi verildi.

Eğitimlerin 10. gününde kursiyerler AFAD ekiplerince doğal afetler konusunda eğitim aldı. Kursiyerler aynı zamanda deprem simülasyonuna katılarak panik anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Daha sonra olası tahliye durumunda helikoptere güvenli şekilde binme ve helikopterden inme konusunda AFAD personelince uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlere Havacılık Daire Başkanlığı personeli de katıldı.

Yarın ise kursiyerler, Kriminal Daire Başkanlığında bomba imha uzmanlarınca "patlayıcılar", "mayın ve bubi tuzakları" ile "tehlikeli alanlar" konusunda teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Eğitim, cuma günü "sertifika töreni ve kapanış programı" ile tamamlanacak.

Kaynak: AA