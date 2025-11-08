Savaş Muhabirlerine Suda Hayatta Kalma Eğitimi

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere suda hayatta kalma dersi verildi.

AA'dan 9, Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ve Çad olmak üzere 9 farklı ülkeden 15 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde, savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik dersler hem teorik hem de pratik uygulamalarla anlatılıyor.

Savaş muhabirliği eğitiminin ilk 6 gününde kursiyerlere alanında uzmanlar tarafından "savaş muhabirliği tecrübe paylaşımı", "FPV dronlardan korunma", "yakın savunma", "savaş foto muhabirliği", "savaş psikolojisi", "olağanüstü hallerde beslenme ve hijyen" ve "ikna stratejileri" dersleri verildi.

Kesikköprü Barajı'nda "suda hayatta kalma" dersi

Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan Kesikköprü Barajı'nda bugün "suda hayatta kalma" dersi alan kursiyerler, teorik bilgilendirmelerin ardından baraj gölüne girerek görev sırasında suda nasıl hayatta kalacaklarına dair pratik eğitim yaptı.

Özellikle soğuk havalarda suya düşme sonucu oluşabilecek hipotermi tehlikesine karşı detaylı bilgi verilen kursiyerler için eğitim süresince ambulans ve "kurbağa adamlar" da hazır bulunduruldu.

"Kısıtlı şartlarda nasıl kendilerini koruyabileceklerini göstermiş oluyoruz"

Savaş muhabirliği eğitmenlerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'nde gemi adamı olarak görevli Komiser Özkan Sukas, savaş muhabiri kursiyerlerinin suda mahsur kalındığında zorlu şartlarda yaşayabilecekleri durumlara karşı eğitildiklerini söyledi.

Kursiyerlerden AA'nın İzmir'de görevli foto muhabiri Berkan Çetin de eğitim sürecinde savaş, afet ve olağanüstü durumlarda hem dayanıklılıklarını ölçtüklerini hem de doğru haberi güvenli biçimde ulaştırmayı öğrendiklerini anlattı.

Eğitime Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden katılan kursiyer İluku Lokombe ise derslerin sahada çok faydalı olacağına inandığını dile getirerek, eğitimi düzenleyen kurumlara teşekkür etti.