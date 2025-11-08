Haberler

Savaş Muhabirlerine Suda Hayatta Kalma Eğitimi

Savaş Muhabirlerine Suda Hayatta Kalma Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis Akademisi ve TİKA'nın düzenlediği '28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' kapsamında yurtiçinden ve yurtdışından gelen gazetecilere suda hayatta kalma dersi verildi. Kursiyerler kesikköprü barajında pratik eğitimle zor koşullarda hayatta kalma yöntemlerini öğrendiler.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere suda hayatta kalma dersi verildi.

AA'dan 9, Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ve Çad olmak üzere 9 farklı ülkeden 15 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde, savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik dersler hem teorik hem de pratik uygulamalarla anlatılıyor.

Savaş muhabirliği eğitiminin ilk 6 gününde kursiyerlere alanında uzmanlar tarafından "savaş muhabirliği tecrübe paylaşımı", "FPV dronlardan korunma", "yakın savunma", "savaş foto muhabirliği", "savaş psikolojisi", "olağanüstü hallerde beslenme ve hijyen" ve "ikna stratejileri" dersleri verildi.

Kesikköprü Barajı'nda "suda hayatta kalma" dersi

Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan Kesikköprü Barajı'nda bugün "suda hayatta kalma" dersi alan kursiyerler, teorik bilgilendirmelerin ardından baraj gölüne girerek görev sırasında suda nasıl hayatta kalacaklarına dair pratik eğitim yaptı.

Özellikle soğuk havalarda suya düşme sonucu oluşabilecek hipotermi tehlikesine karşı detaylı bilgi verilen kursiyerler için eğitim süresince ambulans ve "kurbağa adamlar" da hazır bulunduruldu.

"Kısıtlı şartlarda nasıl kendilerini koruyabileceklerini göstermiş oluyoruz"

Savaş muhabirliği eğitmenlerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'nde gemi adamı olarak görevli Komiser Özkan Sukas, savaş muhabiri kursiyerlerinin suda mahsur kalındığında zorlu şartlarda yaşayabilecekleri durumlara karşı eğitildiklerini söyledi.

Kursiyerlerden AA'nın İzmir'de görevli foto muhabiri Berkan Çetin de eğitim sürecinde savaş, afet ve olağanüstü durumlarda hem dayanıklılıklarını ölçtüklerini hem de doğru haberi güvenli biçimde ulaştırmayı öğrendiklerini anlattı.

Eğitime Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden katılan kursiyer İluku Lokombe ise derslerin sahada çok faydalı olacağına inandığını dile getirerek, eğitimi düzenleyen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.