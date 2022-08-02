Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi 2,65 milyar dolara satın aldı - Haberler

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Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi 2,65 milyar dolara satın aldı

Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi 2,65 milyar dolara satın aldı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline Global Products'ı 2,65 milyar dolara satın aldı.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun Valvoline Global Products'ı (VGP) 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi. Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.

"BÜYÜME STRATEJİSİYLE UYUMLU"

Aramco'nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco'nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

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