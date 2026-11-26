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Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen "6. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" sona erdi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde SAÜ İletişim Fakültesi tarafından TÜBİTAK ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Küresel Riskler ve Yapay Zeka Çağında Aile, Yeni Medya, Dijital Ebeveynlik ve Kültürel Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen sempozyumda, 24 oturumda 90'ın üzerinde bildiri sunuldu.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin de katıldığı sempozyumda aile ve dijital medya, çeşitli konu başlıkları çerçevesinde ele alındı.

Sempozyumun koordinatörlerinden SAÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Doğuşcan Göker, AA muhabirine, bu yıl yapay zeka ile toplumun yapı taşlarından olan aile arasındaki ilişkiyi ele aldıklarını söyledi.

Göker, teknoloji çağında ailenin bulunduğu noktayı ve yapay zekayla olan etkileşimini çeşitli konu başlıklarında değerlendirdiklerini anlattı.

Konu başlıklarının sempozyuma katılan öğrencileri de ilgilendirdiğini belirten Göker, "İletişim öğrencileri bu çağın çocukları. Hepsi bilgisayar, internet ve teknolojiyle yoğruluyorlar ama yapay zeka hayatımıza yeni yeni entegre oluyor. Bu yeni fenomen, hayatın bütün işleyişini, yapısını ve mekanizmasını değiştirmeye aday ve bu anlamda önemli bir yerde duruyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA