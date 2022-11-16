Satır arasında yakaladık! İşte Taksim'i kana bulayan saldırganın ifadesinde ağzında kaçırdığı detay

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın polise verdiği ilk ifadede, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı. Bu sözlerden sonra teröristin kanlı eylemi gerçekleştirirken yanında bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashır, kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞKA BİR ÖRGÜT ÜYESİ FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı. Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

YALNIZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teröristin bu ifadesi Taksim'deki kanlı eylemi gerçekleştirirken yalnız olmadığı ve yanında fotoğrafını çeken bir kişinin daha olduğunu ortaya çıkardı.

"BİLAL MUTLAKA BULGARİSTAN'A GEÇSİN"

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Bilal Hassan, Albashir'e bombayı veren kişi olarak biliniyor.

Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.