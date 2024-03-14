Sason ilçesinde güvenlik korucularının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve güvenlik korucuları katıldı.

Program, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından okunan duaların ardından sona erdi.