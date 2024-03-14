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Sason ilçesinde güvenlik korucularının katılımıyla iftar programı düzenlendi

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Sason ilçesinde düzenlenen iftar programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve güvenlik korucuları katıldı. Program, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından okunan duaların ardından sona erdi.

Sason ilçesinde güvenlik korucularının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve güvenlik korucuları katıldı.

Program, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ferhat Nasıroğlu İbrahim Yaman Milletvekili Ekrem Canalp AK Parti Batman Sason Güvenlik Yaşam Politika Güncel Haberler

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