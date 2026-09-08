Sason'da vatandaşlara diyabet farkındalığı eğitimi verildi
Batman'ın Sason ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara diyabet farkındalığı eğitimi verildiSason Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara diyabet farkındalığı eğitimi verildi
Sason Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapıldı.
Eğitim kapsamında katılımcılara diyabetten korunma, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kan şekeri kontrolünün önemi hakkında bilgi verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kaynak: AA