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Batmanlı Öğrenciler Umre Ödülü İçin Yola Çıktı

Batmanlı Öğrenciler Umre Ödülü İçin Yola Çıktı
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Diyanet'in Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda dereceye giren Batman Sasonlu öğrenciler, kutsal topraklara uğurlandı. Müftü Alakuştekin, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek umrelerini sağlıkla eda etmelerini diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda başarılı öğrenciler, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Batman Havalimanı'nda Sason İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, lise kategorisinde birinci ve ikinci olan öğrencilere eşlik etti.

Alakuştekin, öğrencilerin dereceye girerek ilçeyi gururlandırdıklarını söyledi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Alakuştekin, öğrencilerin umrelerini sağlık, huzur ve afiyet içerisinde eda etmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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