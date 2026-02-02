Haberler

Sason'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Sason'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla düzenlenen törenle başladı. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla ders başı yaptı.

Batman'ın Sason ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla Sason ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkan Vekili Hayrettin Taşdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan'ın katılımıyla öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla ders başı yaptı.

Kaymakam Başar, bayrağı sevgiyle taşıyan çocuklarla yeni dönemin ilk zilini çalmanın kendileri için ayrı anlam taşıdığını söyledi.

Başar, "Eğitim, geleceğimizi inşa ederken milli değerlerimizle güçlenir. İkinci dönemin tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için başarılı ve verimli geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

