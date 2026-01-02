Batman'da ahıra çığ düştü: 44 küçükbaş öldü
Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir ahırda bulunan 44 küçükbaş hayvan öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BATMAN'ın Sason ilçesinde ahıra çığ düşmesi sonucu 44 küçükbaş öldü.
Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kudbettin Güneş'e ait evinin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ahırın üzerine çığ düştü. İhbarla olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 44 küçükbaşın öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel