Batman'da ahıra çığ düştü: 44 küçükbaş öldü

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir ahırda bulunan 44 küçükbaş hayvan öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kudbettin Güneş'e ait evinin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ahırın üzerine çığ düştü. İhbarla olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 44 küçükbaşın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
