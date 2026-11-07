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Sason'da 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu görsel şölen oluşturdu

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Sason'da 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu görsel şölen oluşturdu
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Batman'ın Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu oluştu. Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasındaki manzarayı gören çevredekiler, görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde oluşan sis bulutu görsel şölen oluşturdu.

Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin 978 rakımla en yüksek dağı Mereto'nun eteklerindeki Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasında sis bulutu oluştu. Mereto Dağı yolunda seyreden çevredekiler, manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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