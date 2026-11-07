Sason'da 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu görsel şölen oluşturdu

Sason'da 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'ın Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu oluştu. Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasındaki manzarayı gören çevredekiler, görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde oluşan sis bulutu görsel şölen oluşturdu.
Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin 978 rakımla en yüksek dağı Mereto'nun eteklerindeki Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasında sis bulutu oluştu. Mereto Dağı yolunda seyreden çevredekiler, manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı