Sason'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

? Batman'ın Sason ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayabaşı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, burada, şehitlerin mukaddes hatıralarının milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Başar, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanet olan bu vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Onları rahmet, minnet ve derin bir saygıyla anıyoruz."

Programa, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, emniyet ve jandarma personeli, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen
