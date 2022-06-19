Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:
Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bugün saat 19.15 sıralarında, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanında bulunan ormandan duman çıktığını gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz, 1 dozer ve 1 de yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede  kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Sasalı Çiğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title