Saruhan'da Orman Yangını

Saruhan'da Orman Yangını
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Alevler ve duman sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yangına müdahale ediliyor.

SARUHAN'DA DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Akhisar, Ahmetli, Kula ve Saruhan'daki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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