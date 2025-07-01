Saruhan'da Orman Yangını

SARUHAN'DA DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Akhisar, Ahmetli, Kula ve Saruhan'daki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,