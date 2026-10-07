Haberler

Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale'ye tazeleme eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale'ye tazeleme eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB'ye göre, Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, Katar'daki TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerine 'Seçilmiş Tazeleme Eğitimleri' verdi. 5 Ekim 2026'da ise Deniz Unsur Komutanı ve Katar Mobil Eğitim Tim Komutanı, Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'na makam ziyareti yaptı.

(ANKARA) - Sarucapaşa Eğitim Merkez Komutanlığı Mobil Eğitim Timi tarafından, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Deniz Unsur Komutanlığına bağlı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale karakol gemilerinde "Seçilmiş Tazeleme Eğitimleri" verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarucapaşa Eğitim Merkez Komutanlığı Mobil Eğitim Timi tarafından, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Deniz Unsur Komutanlığı bağlısı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale karakol gemilerine, "Seçilmiş Tazeleme Eğitimleri" verildi.

Ayrıca, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Deniz Unsur Komutanı ve Katar Mobil Eğitim Tim Komutanı tarafından, 5 Ekim 2026 tarihinde Doha Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'na makam ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
İstanbul'da lisede bıçaklı kavga! 16 yaşındaki öğrenci 2 arkadaşını yaraladı

Lisede kavga! 16 yaşındaki öğrenci arkadaşlarına bıçakla saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

Bülent Ersoy'a "Abla" dedi, ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret
Fon mağdurlarının parası Hazine'den mi ödenecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu

"Fon mağdurlarının parası Hazine'den mi ödenecek?" sorusu yanıt buldu