Saros Körfezi'ne yapay resif heykelleri batırıldı

EDİRNE'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda, yapımı tamamlanan dalış okullarının açılışı gerçekleştirilirken, 'Yapay Resif Projesi' kapsamında 'Akıncılar', ' Fatih Sultan Mehmet' ve köprü kemeri heykelleri suya batırıldı.

Kendi kendini temizleyebilen sayılı denizlerden olan Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda, 2023 yılında Edirne Valiliği tarafından, altyapıdan, üstyapıya kadar kapsamlı dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında; içme suyu hatları yenilenirken, otopark alanları, duş ve tuvalet alanları, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları yapıldı. Yapay resif alanları oluşturulup, dalış okulu inşa edildi. Yapımı tamamlanan dalış okullarının açılışı ve yapay resif alanlarına 4 yeni heykelin batırılması için İbrice Limanı'nda tören düzenlendi. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

'DÜNYA'NIN EN GÜZEL KÖRFEZİ'NDEYİZ'

Açılışta konuşan Vali Sezer, Saros Körfezi ve çevresinin büyüleyici ve güzel topraklar olduğunu dile getirdi. Sezer, "Dünyanın en güzel körfezindeyiz ve en temiz suyuna sahip, kendini temizleyebilen, yenileyebilen bir doğaya sahip bir alanda bulunuyoruz. Aynı zamanda sadece burası deniz değil tarih ve kültürün de birleştiği, kazı çalışmalarının olduğu ve birçok medeniyete aslında ev sahipliği yapan bir alanın içerisindeyiz. Ne kadar bu alanla ilgili olarak kelimelere döksek bunun yetersiz olacağını düşünüyorum. Gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Burası da koskoca bir limana sahip. Aynı zamanda dalış turizm açısından da isminin duyulduğu önemli bir lokasyon. Fakat bir altyapısının olmadığını, suyunun, lavabolarının olmadığını, burada bulunan dalış okullarının turizme katkı verse de kendilerinin bile kaçak durumda olduğu bir ortamdan, yine balıkçılık yapan kooperatifimizin binasının çok kötü olduğu bir alandan burada düzenleme yapa yapa buraya kadar getirdik. Önce altyapısını yaptık, park alanlarını yaptık, içme suyunu getirdik, lavaboları yenilendi. Yine balıkçılarımızın soğuk hava deposundan diğer ihtiyaç duydukları taş binanın, gelen misafirlere de hizmet edecek şekilde düzenlenmesine kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.

'YAPAY RESİFE 3 BİNE YAKIN DALIŞ OLDU'

Yapımı tamamlanan dalış okullarının bölgenin marka değeri olmasını dilediklerini belirten Sezer, "Geçen yıl tank batırdık bu civara ve arkadaşlarımızın ilettiği 3 bine yakın bir dalış olmuş sadece de tankı görmek üzere. Diğer taraftan bunun dünyanın çeşitli yerlerinden görüntülemesi olmuş. O da 3 milyona yakın bir görüntüleme olmuş. Bunların hepsi bir tanıtımdır. Aslında şehrin dünyanın her yerinden bir dalış tutkunlarını buraya çekecek, deniz turizmini buraya çekecek bir tanıtımdır. Bugün de hem buradaki dalış okullarının yeni binalarına geçmelerini, onların sevinçlerine burada ortak olmaya geldik. Hem de yine İbrice limanında bir proje başlattık. İnşallah Minia Edirne'yi İbrice limanında uygun görülen, dalış okullarındaki arkadaşlarımızın, derneğimizin uygun gördüğü alana batıracağız. Şu anda bunların üretimi yapılıyor. Yani içerisinde Selimiye'den, Uzunköprü'deki Taşköprü'ye kadar, Edirnemizde ne değer varsa onların hepsiyle beraber Minia Edirne'yi inşallah denizin altında yine güzel, yapay resif olarak dalış severlerin o güzel görselliğine sunmayı amaçlıyoruz. Onu da Temmuz ayının içerisinde batıracağız. Bugün onun ilk bölümü burada yine bir batırma olacak, onu göreceğiz" diye konuştu.

'SAHİL KÖYLERİNİ, TURİZM KÖYÜ HALİNE GETİRİYORUZ'

Körfeze kıyısı bulunan Enez ve Keşan ilçelerine bağlı köylerde de çalışma başlattıklarını söyleyen Vali Sezer, "Pazartesi günü de Enez'de olacağız. Enez'de de inşallah bir çalışma başlattık. Sahildeki bütün köylerimizi, turizm köyleri haline getiriyoruz. Oradaki bütün evlerimizin boyamasından turistlerin ziyaretçilerin gezebileceği alanlar haline getiriyoruz. İlk köyümüzü pazartesi günü gezmiş olacağız. Enez'den sonra da Keşan'daki tüm sahil köylerimize girerek orada yine aynı şekilde restorasyon süreçlerimizi tamamlayacağız. Böylece 11 köyde bu çalışmayı bitirmiş olacağız. Bazı illerde var. Biz hep imrenerek bakıyoruz. İnsanlar sadece köyü ziyaret etmeye gidiyorlar. Bizim köylerimiz çok güzel. İnşallah herkes bu köyleri ziyaret etmeye gelecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BÖLGENİN TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, İbrice Limanı'nda açılan dalış okullarının, bölgenin turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Aksal, "Okullarının açılmasıyla birlikte bölgemizin, ülkemizin turizm potansiyeli büyük ölçüde artacaktır. Daha önce tabii ki burada yapay resiflere bir tane gemimizi, bir tane uçağımızı batırmıştık. Sanıyorum bunlar devam edecek. Hazırlıklar, çalışmalar devam ediyor. Yaz programlarını biraz bu bölgede yapmamız gerekiyor. İnanın akşam meclisteydim. Gökyüzünü bile göremediğimiz bir genel kuruldan bugün bu cennet köşeye gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Açılışta konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Özkan Arsu, sualtı sporlarının günden güne daha da büyüdüğünü belirterek, çalışmalardan dolayı Edirne Valiliği'ne teşekkür etti. Saros Körfezi Sualtı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Kurulu Üyesi Ahmet Yumurtacı da, Saros Körfezi'nin yalnızca Edirne'nin değil, Türkiye'nin en önemli dalış destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi. Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de, limanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından dalış okullarının açılış kurdelesi kesilirken, Saros Körfezi'ne 'Yapay Resif Projesi' kapsamında Fatih Sultan Mehmet, köprü kemeri ve 2 akıncı heykeli suya batırıldı.

Haber-Kamera: Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı