Saros'da 60 tekne ve bot Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için tur attı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yardım götürmek üzere yola çıktıkları Gazze yolunda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumud Filosu'na destek amaçlı 60 tekne ve bot, denize açılarak Filistin bayraklarıyla tur attı.

Edirne Valiliği ve Filistin'e Destek Platformu tarafından, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Sumud Filosu'na destek amacıyla, Enez ilçesinde etkinlik düzenlendi. Enez limanında buluşan 60'a yakın tekne ve bot, Filistin bayrakları eşliğinde denize açılarak, Gazze halkının ve filodaki aktivistlerin yanında olduklarını göstermek amacıyla tur attı. Etkinlik öncesi Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

'KARARLI DURUŞUMUZ FİLİSTİN ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR SÜRECEK'

Törende konuşan Filistin'e Destek Platformu Edirne Şube Başkanı Ahmet Çetin, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmeye çalışan aktivistlere müdahale ettiğini belirterek, "Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu kararlılıkla yola devam ederken, fiili olarak Gazze kara sularına ulaştı ve abluka delindi. Bundan sonra insanlık vicdanı ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır. Biz Filistin'e Destek Platformu olarak Sumud ve Özgürlük Filosu'nun bu girişimlerini destekliyor, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlere dayanışmamızı ifade ediyoruz. Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bugünler aslında Siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamlamak üzere olduğu günlerdir. Bundan 2 yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen Siyonist varlığa hayati bir darbe vurdu. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı askeri bir operasyon olmanın çok ötesine geçerek zulme ve adaletsizliğe karşı bir özgürlük tufanına dönüştü. Filistin'e Destek Platformu olarak tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin yanında yürüyüşümüz ve kararlı duruşumuz Filistin özgür oluncaya kadar sürecek ve asla değişmeyecektir" dedi.

'SUMUD FİLOSU YALNIZ DEĞİLDİR'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da İsrail tarafından Gazze'de soykırım yapıldığını söyleyerek, "Terör örgütü İsrail kadın, çoluk, çocuk, sivil demeden orada masum vatandaşları bir yandan öldürüyor, diğer yandan açlığa mahkum ediyor. Ama tabii ki bütün dünya artık sessiz kalmıyor. Terör örgütü İsrail'e karşı dünyanın her köşesinde büyük bir tepki var. Sumud Filosu, Özgürlük Filosu da Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıktı. Türkiye'den de vatandaşlarımız var. Maalesef terör örgütü İsrail, onların gemilerine el koydu. Dün bir kısım Türk vatandaşlarımızın da olduğu bir kısım Türkiye'ye geldiler. Üzülerek söyleyeyim ki özellikle kadınlara çok kötü muamele yapıldığını öğrendik. İnşallah terör örgütü İsrail bir an önce bu soykırımdan vazgeçer ve buraya özgürlük gelir. Sumud Filosu yalnız değildir. Daha güçlü olarak oraya gidecekler ve Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır" diye konuştu.

'SAFIMIZI BELLİ ETMEK İÇİN BURADAYIZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer de haksızlığa karşı çıkmak için, zulmün değil masumların yanında olduklarını belirtmek için etkinliğin düzenlendiğini kaydederek, "Bugün Enez'den karınca misali safımızı belli etmek için burada bulunuyoruz. Yine çocuklarımızın yüzüne her sabah kalktığımız zaman, utanmadan bakabilmek için bugün burada Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu yine belirtmek için burada bulunuyoruz. Sumud Filosu'nun değerli katılımcılarına, insanlığın vicdanını temsil eden değerli katılımcılarına destek olmak için biz bugün buradayız. İnsanlık vicdanının ölmediğini göstermek için biz bugün Enez'deyiz. Rim bebek hepimizin aklındadır ve onun dedesine; 'siz şehadete yürüdünüz ama sizin haklı davanız bugün Enez'de, Edirne'de ve dünyanın her köşesinde yüksek sesle dile getiriliyor' demek için biz bugün buradayız. Bugün yaklaşık 60 tekne ve botla beraber yüzlerce kardeşimizle beraber, gelen ve gelmeyen kardeşlerimizle beraber dua için ve onlara destek olduğumuzu, onların yanında bulunduğumuzu tekrar dile getirmek için buradayız. Aynı şekilde katil İsrail devletine zulümle abad olunmayacağını bir kere daha hatırlatmak için buradayız. Bunu buradan yüksek sesle hatırlatmak için buradayız" dedi.

Konuşmaların ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okundu. Okunan duadan sonra, 60 tekne ve bot denize açılarak, 2 kilometrelik sahil hattında, Filistin bayraklarıyla tur attı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,