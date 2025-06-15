Sarnıç Mahallesi'nde Geleneksel Köy Hayrı Devam Ediyor

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıldır imece usulüyle sürdürülen geleneksel köy hayrı sürdürülüyor.

Etkinlik kapsamında, muhtarlık tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan kütüphane ve aşevi de hizmete açıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Sarnıç Mahallesi'ndeki hayır programına katıldı.

Açılış töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Vali Ustaoğlu, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe önemli katkı sağladığını söyledi.

Mahalle muhtarına teşekkür eden Ustaoğlu, "Balıkesir'imizin çok güzel bir geleneği var. Nisan-mayıs aylarında baharla beraber birçok köyümüzde köy hayrı yapılır. Bu hayırlarda köylerimizde, burada da olduğu gibi mevlitler okunur, geçmişler için, ölmüşler için dualar edilir." dedi.

Vali Ustaoğlu, bu kültürü yaşatanlara teşekkür etti.

Sarnıç Mahallesi Muhtarı Hilmi Okur da hayrın uzun yıllardır devam ettiğini ve kendisinin dördüncü kuşak olarak bu geleneği sürdürdüğünü aktardı.

Hayra katılan Nevin Sayman da sağlığı elverdiği sürece bu etkinliğe katılmaya devam edeceğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Tuncay Ayıklan Sarnıç Mahallesi'nin her yıl geleneksel olarak bu hayrı sürdürdüğünü dile getirdi.

Ayıklan, "İmece usulüyle bu hayrımızı her sene yapıyoruz. Bundan sonra da Allah ömür verirse hayrımız bizim devam edecek." dedi.