Şarköy'deki Yangınla İlgili 1 Şüpheli Gözaltında

Şarköy'deki Yangınla İlgili 1 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili M.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebi üzerine inceleme yaptı ve M.Y.'nin ifadesine başvurdu.

YANGINLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde çıkıp söndürülmesinin ardından yeniden canlanıp kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme yapan Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uçmakdere Mahallesi'nde yaşayan M.Y.'nin yangına neden olduğundan şüphelendi. M.Y.'nin mahalledeki kahvehanede olduğunu tespit eden ekipler, buraya gelerek bir süre ifadesine başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. M.Y. daha sonra ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. M.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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