Şarköy'de Yaban Hayatı Gözlemlendi: Fotokapanda Karaca ve Yavruları Görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hayvanseverler tarafından ormana yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularının görüntülerini kaydetti. Ganos Dağları'nda yerleştirilen cihaz, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kullanılıyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.
Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.
Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.
Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel