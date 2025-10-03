Haberler

Şarköy'de Yaban Hayatı Gözlemlendi: Fotokapanda Karaca ve Yavruları Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hayvanseverler tarafından ormana yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularının görüntülerini kaydetti. Ganos Dağları'nda yerleştirilen cihaz, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kullanılıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.

Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.

Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.

Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.