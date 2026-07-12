Şarköy sahilinde tespit edilen kum zambakları korumaya alındı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki yazlığına gelen emekli hidrobiyolog Levent Artüz tarafından sahilde tespit edilen, nesli tehlike altında bulunan 8 kum zambağı, etrafı bariyer çevrilerek, koruma altına alındı.

Şarköy ilçesinde yazlığına gelen İstanbul Üniversitesi'nden emekli hidrobiyolog Levent Artüz, Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi'ndeki sahilde gezerken, bir bitki fark etti. Bitkiyi kayıt altına alan Artüz, görselleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan'a iletti. İncelediği görsellerin nesli tehlike altında bulunan kum zambakları olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, bir rapor hazırlayarak Levent Artüz'e gönderdi.

Prof. Dr. Tamer Özcan, raporunda, sahilde küçük de olsa bir popülasyonun bulunmasının açıklanması gereken bir durum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çelişki yalnızca mevcut popülasyonun değil, Marmara kıyılarındaki yayılış dinamiklerinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Tohumların deniz akıntılarıyla taşınmış olabileceği ve mahmuz yapısının oluşturduğu yeni sediman birikimi sayesinde uygun habitatın ortaya çıkması hipotezi biyolojik ve jeomorfolojik açıdan oldukça makul görünmektedir. Bununla birlikte, ifade ettiğiniz gibi popülasyonun uzun yıllardır gözden kaçmış relikt veya küçük bir yerel popülasyon olma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Bu iki olasılığı birbirinden ayırabilmek için yalnızca floristik gözlemler yeterli olmayacaktır. Kanaatimce bu sorunun aydınlatılabilmesi için; Marmara kıyılarında akıntı yönü, sediment hareketleri ve kıyı morfolojisinin birlikte değerlendirilmesi, farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitlilik ve akrabalık analizlerinin yapılması, tohumların deniz suyunda canlı kalma ve taşınma potansiyelinin deneysel olarak araştırılması, mahmuz ve benzeri kıyı yapılarının oluşum tarihleri ile popülasyon yaş yapısının ilişkilendirilmesi oldukça değerli bilgiler sağlayacaktır. Şarköy sınırları içerisinde çok sınırlı da olsa doğal bir Pancratium maritimum (kum zambağı) popülasyonu bulunmaktadır. Şarköy'ün kıyı şeridinde yer alan bazı doğal kumsallar ve insan baskısından uzak kalabilmiş az sayıdaki lokal kumul habitatı, bu hassas türe ev sahipliği yapmaktadır."

8 KUM ZAMBAĞI TESPİT EDİLDİ

Emekli hidrobiyolog Levent Artüz, Prof. Dr. Tamer Özcan'ın raporu doğrultusunda durumu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'a iletti. Var, sahilde kum zambaklarının bulunduğu bölgeyi bariyer ile çevirerek koruma altına aldı. Alana, 'Kum zambağı koruma alanıdır. Lütfen girmeyin' yazısı asıldı. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nü de bilgilendiren Alpay Var, Şarköy adına önemli bir doğa değerini koruma altına aldıklarını söyledi. Var, "Hidrobiyolog Levent Artüz Hocamız tarafından nesli tehlike altında bulunan kum zambakları tespit edildi. Şarköy sahilinde 8 adet kum zambağı belirledik. Tespitin ardından alanın etrafını hemen koruma altına alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne gerekli bildirimleri yaptık. Kurumlarımızın gerçekleştireceği incelemeleri bekliyoruz. Belediye olarak ilçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR BULGU'

Emekli hidrobiyolog Levent Artüz, "Şarköy'de yoğun olarak kullanılan bir plajda izole kalmış bir bölgede 8 adet kum zambağından oluşan küçük bir popülasyon tespit ettik, durumu belediyeye bildirdik. Sağ olsunlar kısa sürede bölgenin etrafını çevirerek gerekli koruma önlemlerini aldılar ve ilgili kurumlara başvuruda bulundular. Şarköy adına oldukça önemli ve sevindirici bir bulgu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı