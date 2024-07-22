Şarköy'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Mürefte Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.