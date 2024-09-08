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Şarköy'de Kişisel Fotoğraf ve Resim Sergisi Açıldı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Temel Şen, Tufan Kartal, Ufuk Akarı, Adnan Yılmaz, Müge Bağcı, Dilek Gaye Koçer ve Sinem Tepe'nin kişisel fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu sergi açıldı. Sergide doğa, manzara ve insan yaşamını anlatan çalışmalar yer alıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kişisel fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Temel Şen, Tufan Kartal, Ufuk Akarı, Adnan Yılmaz, Müge Bağcı, Dilek Gaye Koçer ve Sinem Tepe'nin kişisel fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı, Mürefte Mahallesi'nde 1922 yılında inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi yapıda gerçekleştirildi.

Sergide, doğa, manzara ve insan yaşamını anlatan çalışmalar yer alıyor.

Müge Bağcı, AA muhabirine yaptığı konuşmada, tarihi binayı sanat merkezi olarak kullandıklarını söyledi.

Tarihi taş binada sergi açtıklarını aktaran Bağcı, serginin yıl sonuna kadar açık kalacağını belirtti.

Bağcı ayrıca herkesi sergide yer alan eserleri görmeye davet etti.

Tarihi taş bina

1922 yılında Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde inşa edilen binanın içerisinde mahallenin su ihtiyacını karşılayan tescilli üç çeşmeden biri bulunuyor. İkinci derece tarihi eser durumunda olan binada su kuyusu da bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel
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