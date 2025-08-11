Şarköy'de Kardeş Camiler Buluşması Düzenlendi
Tekirdağ Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, yaklaşık 350 çocuk ilahiler ve eğitici oyunlar ile eğlendi. Etkinlik sonunda ikramlar yapıldı.
Tekirdağ Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Şarköy ilçesinde "Kardeş Camiler Buluşması" programı düzenlendi.
Program kapsamında çocuklar için ilahiler, eğitici oyunlar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, farklı camilerden yaklaşık 350 çocuğun etkinliğe katıldığını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesince program sonunda ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel